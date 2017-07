Michael Knighti ja rannavalvajana tuntud David Hasselhoff saab 65-aastaseks

Enne menukat «Knight Riderit», kus Hasselhoff kehastas alates 1982. aastast Michael Knighti, mängis ta seebisarjas «The Young and the Restless», kus ta oli doktor Snapper Forresteri rollis, edastab iltasanomat.fi.

David Hasselhoff Michael Knightina imago stock&people/imago/United Archives

Hasselhoffi tegelase Michael Knighti kaaslaseks oli tehisintellektiga auto KITT, mis päästis ta nii mõnestki täbarast olukorrast ja andis nõu.

Hasselhoffi teiseks tuntud sarjaks on «Rannavalve», milles ta mängis veetelpäästjate juhti Mitch Buchannonit, ta kaasstaariks oli Pamela Anderson, kes mängis C. J. Parkerit.

David Hasselhoff seriaalis «Rannavalve» / wikipedia.org

Pamela Anderson seriaalis «Rannavalve» / wikipedia.org

Aastate jooksul levisid jutud, et Hasselhoffil ja Andersonil oli suhte, kuid Hasselhoff lükkas selle 2011. aastal antud intervjuus ümber. Ta tunnistas, et Anderson meeldis talle, kuid ta ei läinud kunagi üle piiri, kuna tegemist oli kolleegiga ja kõige tähtsam oli meeskonnatöö.

«Rannavalvest» jõudis hiljuti ekraanidele komöödiafilm, mill peaosades on Dwayne Johnson ja Zac Efron, kuid selles on rollid ka David Hasselhoffil ja Pamela Andersonil.

Dwayne Johnson ja Zac Efron filmis «Rannavalve» / outnow.ch

Hasselhoff oli aastatel 1984 – 1989 abielus näitlejanna Catherine Hicklandiga, pärast lahutust Hicklandist abiellus ta Pamela Bachiga ning nad said kaks tütart, Taylor-Anni ja Hayley. Nad olid abielus 16 aastat ning lahutasid 2006. aastal. Praegu on Hasselhoff kihlatud 36-aastase näitlejanna Hayley Robertsiga.

David Hasselhoff ja Hayley Roberts / Frederic Kern/imago/Future Image/Scanpix

Hasselhoffi tuntakse veel sellest, et 1998. aastal esines ta printsess Diana mälestussündmusel, kandes ette printsessi ühe lemmikpala. Teada on, et Hasselhoff oli seriaalinäitlejatest Diana üks lemmikuid.

Printsess Diana aastal 1983 / Mary Evans Picture Library/ANDRE / Scanpix

Hasselhoffil tekkis alkoholiprobleem, mis paisus nii suureks, et ta ei suutnud päevagi alkoholita olla. Üks ta tütardest jäädvustas 2007. aastal purjus isa, et näidata, kui suur on ta alkoholiprobleem. Hasselhoff seligitas hiljem, et pärast 2006. aastal lahutamist oma pikaajalisest abikaasast oli tal depressiooni, mille uputas alkoholi. 2009. aastal leidis tütar Hasselhoffi ta kodust põrandalt tugeva alkoholimürgistusega, kuid arstid suutsid ta elu siiski päästa ning pärast seda käis ta mitu korda võõrutusravil.

0David Hasselhoffi tütar jäädvustas oma purupurjus isa / AP/SCANPIX

Hasselhofi nimel on ka üks maailmarekord, nimelt on ta kõige suurema vaatajate arvu kogunud inimene teeekraanil.

David Hasselhoff / Christoph Hardt/imago/Future Image/Scanpix

Aastatel 1989 – 1999 tehtud seriaali «Baywatch», mis 1999 – 2001 kandis nime «Baywatch Hawaii», vaatasid sajad tuhanded inimesed 140 riigis.

Hasselhoff on tuntud ka lauljana, eelkõige Euroopas, sest USAs peetakse teda väheandekskas. Temast on eriti vaimustuses sakslased, kelle sõnul olid Hasselhoffi kauged esivanemad sakslased, sest sellele viitab ta perekonnanimi.