Ulmeajalugu! Kolmeteistkümnes «Doctor Who» on naine!

Ühe maailma poplaarsema sarja uus peaosatäitja astub ekraanidele jõulude paiku.

Jodie Whittaker / Scanpix

Whittaker on sarja esimene naissoost Doctor. «Seda osa mängida on väga suur au. See tähendab meeles pidada kõike, mis varem oli, kuid samas astuda edasi ja austada seda, mille eest Doctor seisab: lootust. Ma ei suuda seda ära oodata!» sõnas näitlejanna.