Aasta näitlejatar: töö- ja eraelu lähevad segi mitte ainult teatriinimestel!

Riina Maidre, kelle värskeim roll praegu on Ingmar Bergmani kirjutatud teatriloos «Pärast proovi» räägib avameelselt: «Era- ja tööelu lähevad segi mitte ainult teatris, vaid see on levinud ükskõik mis muul elualal, ametis või tööalases koosluses - inimesed armuvad, südamed murduvad, sädemed lendavad, hetked peatuvad, valed sünnivad, vahel isegi lapsed sünnivad - ja see kõik on nii eluline, et romaane, filme ja lugusid samal teemal ei saa süüdistada väljamõeldises.»