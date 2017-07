Video: USAs jäi tehnik pangaautomaati kinni, paludes rahaväljastamise ava kaudu abi

Corpus Cristi politseniku Richard Oldeni sõnul oli see kurioosne ja ebatavaline olukord, mis arvatavalt enam ei kordu, edastab kristv.com.

Bank of America sularahaautomaat / JEWEL SAMAD/AFP/Scanpix

Politseniku sõnul sattus Bank of America rahaautomaadi parandaja täbarasse olukorda Corpus Christi Mesquite Streetil asuva automaadi juures eile kella 14.00 paiku kohaliku aja järgi.

Oldeni sõnul oli mees oma mobiiltelefoni jätnud autosse ja selle tõttu ei saanud abi kutsuda.

«Mees parandas pangaautomaadi hooldusruumi lukku, kuid tekkis mingi tehniline rike, mille tõttu ta enam ust lahti ei saanud. Tegemist on kitsa ruumiga, mis on seotud rahaautomaadiga,» selgitas politseinik.

Rahaautomaati mehe luku taha jäämine ei mõjutanud ja sellest oli ikka võimalik sularaha välja võtta. Mees teadis, et inimesed kasutavad automaati ning selle tõttu kirjutas ta abipalvega kirja, mille pistis automaadi sularaha väljastamise august välja.

Kirjas oli: «Palun aidake. Olen siin kinni ja mul ei ole telefoni. Palun helistage minu ülemusele», juures oli ka ülemuse telefoninumber.

USAs Texases Corpus Christis jäi tehnik pangaautomaati kinni, paludes kirja teel abi / Kuvatõmmis/Youtube

Pangaautomaati kasutanud inimesed pidasid mehe kirja naljaks ja arvasid, et nad on varjatud kaameras. Lõpuks oli üks, kes helistas mehe ülemusele ja selgitas olukorda. Samuti kontakteerus ta politseiga.

«Läksime kohale ja tõepoolest kuulsime pangaautomaadist häält, mis appi hüüdis. Arvasime, et see on nali, see ei olnud nali,» lausus politseinik Olden.

Kui mehe ülemus oli sündmuskohal, lõhkusid politseinikud automaadi hooldusruumi ukse ja lõksus olnud mees pääses välja.

«See juhtum sai õnneliku lõpu, kuid ma ei ole varem näinud, et keegi oleks niimoodi lõksu jäänud. See on hullumeelne,» teatas Olden.