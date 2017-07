Pildid: Hispaanias on käes kuumalaine tipphetk, temperatuur võib tõusta üle 45 kraadi

Hispaania meedia andmetel on sealne temperatuurirekord 47,1 kraadi, mis mõõdeti 11. augustil 2012, kuid suure tõenäosusega kerkib temperatuur sellel nädalal kõrgemale.

Hispaania kuumalaine sunnib jahedust ja vett otsima / Jon Nazca/Reuters/Scanpix

Hispaania võimud andsid kuumahoiatuse, inimestel soovitatakse keskpäevasel ajal varjus olla, siestat pidada ja rohkelt vett tarbida. Samuti sulgesid mitmed muuseumid päevaseks ajaks uksed, et turistid kuuma käes ei oleks. Muuseume ja teisi vaatamisväärsusi soovitatakse külastada õhtul, kui temperatuur on mõnevõrra langenud.

Samuti on parameedikutel ja arstidel rohkem tööd, kuna on kuumus tekitab mitmeid kehalisi vaevusi, on ka minestamisi.

Hispaanlased on küll kuumade suvedega harjunud, kuid nüüdsed temperatuurid kurnavad ka neid.

Hispaania kuumalaine sunnib jahedust ja vett otsima / Jon Nazca/Reuters/Scanpix

Hispaania rannikualadel on mere läheduse tõttu pisut jahedam, kõige kuumem on sisemaal. Meteoroloogide teatel võib kuumus järgmisel nädalal pisut järele anda, kuid temperatuurid jäävad ikka keskmisest kõrgemaks.

Hispaania kuumalaine sunnib jahedust ja vett otsima / Jon Nazca/Reuters/Scanpix

Hispaania kuumalainet põhjustab kõrgrõhuala, mille tõttu ilm seal piirkonnas päev päeval kuumemaks läinud on.

Hispaania meteoroloogid viskasid nalja, et nad on nõus loovutama nii 10 – 15 kraadi Euroopa aladele, kus on jahe ja vihmane.

Hispaania kuumalaine sunnib jahedust ja vett otsima / Jon Nazca/Reuters/Scanpix

Hispaania kuumalaine algas juuni keskel ja on kestnud seni.