Video: Katie Price tahab enda 15-aastasele autistist pojale palgata prostituudi!

Viie lapse ema Price rääkis jutusaates, et poiss on hetkel puberteediealine: «Harvey on 15-aastane, vanuses, mil noor on murdeeas. Enda tundmaõppimine on siis normaalne. Tal ei ole hetkel seksuaalsusest aimugi, kas ma peaksin sellest talle rääkima? Lubama tal seda kogeda?» Kommentaar järgnes ühe teise autism põdeva lapse kommentaarile, kes teatas, et kaalub eskordi palkamist oma pojale Juliusele, et teda romantika osas õpetada.

Eelmisel aastal teatas seltskonnatäht, et tema vanimal pojal on tüdruksõber Tia, keda ta teab koolist. Kuigi Price on noorte teineteiseleidmise üle õnnelik, ei taha ta, et poeg saaks lapsi: «Nad on koos nii armsad. Nad on koos olnud mõni aasta. Ma ei usu, et nad suudlevad või midagi sellist, aga minu teada istuvad nad koolis kõrvuti. Bioloogiliselt saaks ta küll lapsi, ent vaimses mõttes mitte. See ei oleks aus, sest ta ei saa isegi endaga hakkama, veel vähem lapse ja naise eest hoolitsemisega.» Katiel on lisaks 15-aastasele Harveyle ka 12-aastane poeg Junior, 10-aastane tütar Princess, 3-aastane poeg Jett ja 2-aastane tütar Bunny.