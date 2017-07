Psühhiaater Jüri Ennet Saagimi narkoskandaalist: see on nartsissism ja edevus

«Avaldab mõju loomulikult. Mida kõlavam figuur ta on, seda laiem mõjutaja ta on,» rääkis pikaaegne Tallinna Psühhiaatriahaigla psühhiaater Jüri Ennet. «Eriti sellistele, kellel on veel isiksus väljakujunemata.»



Jüri rääkis Elu24 toimetusele, et meedias kanepisuitsu tõmbamist ei saa propageerida: «Meedias propageerimist ei saa mitte kuidagi õigeks nimetada ja praegusel momendil on kanep Eestis keelatud ainete nimekirjas.»

Jüri Ennet rääkis, et võib tuua kümneid näiteid sellest kuidas kanepi tarvitamine on toonud inimestele päevakorda erinevad psüühhikahäired: «Igal inimesel on eeldus üheks või teiseks ajupsüühika häireks.»

Mis aga puudutab Anu Saagimi avalikku kanepisuitsetamist, on pikaaegse kogemusega psühhiaatril arvamus: «Inimesed samastavad kangelasega. Kui kangelane tõmbab suitsu, siis soovitakse seda ilmselgelt ka ise teha.»

Jüri Ennet arvas, et sellist videot avaldatakse selleks, et olla pildis: «Nartsissism ja edevus on see, mis võiks olla sellise provotseeriva video avaldamise põhjuseks. Anu oma «nooruses» peaks olema juba nii tark aru saamaks, et teised «ahvivad» teda järgi.»

«Kui inimesel on elus asjad paika pandud, siis on teda keeruline selliste videotega provotseerida.»

«Tänapäeval on suhtlemisoskust ja julgust vähevõitu, eelkõige nutiühiskonna tõttu, seepärast põhjuseid võib leida mitmeid, miks kanepisuitsus leitakse «lahendus,»» rääkis Jüri Ennet.