Lapse sünnitanud briti mees saab tapmisähvardusi

Edela Inglismaalt Gloucesterist pärit 21-aastase Hayden Crossi tütar Trinity-Leigh Cross nägi ilmavalgust 16. juunil, edastab The Independent.

Hayden Cross / Kuvatõmmis/Youtube

Cross sündis naisena, kuid viimased kolm ja pool aastat on ta elanud mehena ning isikutunnistusel on ta märgitud ta meessoo esindajaks.

Ta on küll läbimas soovahetust, kuid tal on alles naiste reproduktiivorganid, mille tõttu said arstid ta doonorspermaga rasestada.

Värske isa teatel ähvardatakse teda pärast lapse sündi sotsiaalmeedias pidevalt ja selle tõttu on ta hakanud oma kontosid sulgema.

«Paljud on kirjutanud, et minusugune «värdjas» tuleks tappa. Mu elus on parima asi, minu laps, kuid internetiilkujad suudavad ainult vihata. Ma üritan vihasõnumeid ignoreerida ja kaitsta oma tütart Trinity-Leigh’d,» lausus värske lapsevanem.

Cross meenutas, et kui ta teatas oma rasedusest, ka siis kirjutati talle solvanguid ning seda tegid isegi välismaalased, kellega ta ei olnud mitte kunagi kokku puutunud ega puutugi.

«Need sõimajad on tegelikult arad. Miks ma neile ei meeldi sellisena, nagu olen? Ma ei saa sellest aru,» jätkas inglane.

Crossi teatel kasvatab ta oma tütart nagu tüdrukut, mitte nagu sootut ja toetab teda, kui peaks ilmnema, et ka tema on transsooline.

«Toetan Trinity-Leigh’d kui ta on trans. Ma tean, mida see tähendab. Tahan, et mu tütar oleks oma elus õnnelik, kuigi mina olen trans, ei pruugi siiski tema seda olla,» teatas lapsevanem.

Cross lükkas soovahetuse edasi, et rasestuda, kuna Briti terviseamet keeldus ta soovist munarakud külmutada, et ta saaks hiljem lapsi.

Tütre suuremaks sirgudes tahab ta lasta teha rindade ja munasarjade eemaldamise operatsiooni, et saada meheks.