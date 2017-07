Video: Salma Hayekit üllatas alasti meesmassöör

50-aastane staar paljastas jutusaates «Chelsea Does» saatejuhile Chelsea Handlerile oma kummalise juhtumi tema jaoks eksootilises Austrias, kus ta kasutas Viini hotelli ilukeskuse meesmassööri teenust.

Salma Hayek / Instagram/Scanpix

Hayek tellis seljaprobleemide tõttu klassikalise massaaži ja läks seda saama. Ta võttis end püksikute väele ja heitis kõhuli massaažilauale massööri ootama. Tema üllatuseks ei saabunud naismassööri, nagu ta tellis, vaid meesmassöör, kes oli täiesti alasti.

«Massöör oli juba massaaži tegemas, kui ma silmad avasin. Nägin esmalt peenist ja siis sain aru, et massöör on ilma pükste ja särgita ehk alasti. Mul käis peast läbi, kas see mees pakub tantramassaaži või on ta hoopis homo, kui homo, siis ei ole ohtlik,» meenutas Hayek.

Salma Hayek / TNS/Miami Herald/TNS/Sipa USA/Scanpix

Hayek üritas massöörile, kes inglise keelest aru ei saanud, teha žestidega selgeks, et ta paneks püksid jalga, kuid saksakeelne massöör ei mõistnud teda.

Hayek lasi massaaži siiski lõpuni teha ning hiljem uuris broneeringu teinud administraatorilt, et miks talle alasti meesmassöör saadeti. Ilmnes, et üks teine klient nõudis alasti meesmassööri ja see saadeti kogemata Hayekile.

«Ütlesin, et mina ei olnud see klient, kes sellist massööri nõudis,» teatas näitlejanna. Olukord lahenes ja hotelli ilukeskus vabandas näitlejanna ees.

Hayek pidas seda hiljem humoorikaks juhtumiks, mis tekkis keelebarjääri tõttu.