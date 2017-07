Soomlane üritas James Bondi viisil Ruisrockile pääseda

Ruisrocki julgeolekujuhi Ville Ketoneni arvates on inimene väga nutikas olend, seda kinnitas juhtunu mehega, kes üritas sündmusele pääseda tasuta, edastab iltasanomat.fi.

Ruisrocki turvameeskond nägi meres kummalist kummiparti, mis liikus kiiresti ranna suunas.

«Üks väga enesekindel ja muusikasündmusest teadlik «part» üritas kontserdile siseneda. Kui me ta kätte saime, siis ilmnes, et tegemist oli mehega, kes oli kummipardi pähe kinnitanud. Ta tahtis pääseda kontserdile ilma piletita. Tal oli täisvarustus ehk lestad, sukeldumiskostüüm ja hingamistoru, mis oli peidetud pardi sisse,» teatas turvateenistuse juht.

Ketonen lisas, et pardi puhul nende meeskond jõuvõtteid ei kasutanud, aga kui mees oleks näiteks kasutanud kummist kajakat, siis oleksjuhtum võinud selle mehe jaoks halvemini lõppeda.

Soome meedia teatel on inimesed aastakümnete jooksul kasutanud väga erinevaid viise ja võtteid, et pääseda Turu juures asuvale Ruissalo saare muusikasündmusele tasuta.

Ketoneni sõnul ei ole varem keegi James Bondi võtteid kasutanud, nüüdne oli esimene.

Turvajate sõnul meenutas neile avanenud pilt stseeni 1964.aasta Bondi filmist «Goldfinger». Selles on näha, kuidas James Bondoi kehastanud Sean Connery sukeldus lind peas Lõuna-Ameerika narkoparuni narkotehasesse ja lasi selle õhku.

Stseen 1964. aasta filmist «Goldfinger». Pildil Sean Connery James Bondina / Kuvatõmmis/Youtube

Ketoneni sõnul oleks ta tahtunud selle mehega isiklikult kohtuda ja oleks ta festivalile lubanud ilma piletita just leidlikkuse eest, kuid teda ei olnud siis kohal.

«Igatahes näitas see sissetungija, et meie töötajad on tasemel. Suutsime festivali turvata nii maal, merel kui õhus. Nii nagu igal aastal, leidis ka sel aastal aset kassi ja hiire mäng nendega, kes üritasid pettuse abil sisse pääseda, kuid üks mees oli teistest petjatest peajagu üle,» teatas turvajuht.

Ruisrock on Soome kõige pikemaajalisem rokifestival, mis esmakordselt toimus 1970. aastal.