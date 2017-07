Rob Kardashiani ähvardab kättemaksuporno eest vangistus

30-aastane Kardashian pani eile Instagrami pildid, millel on näha 29-aastase Black Chyna intiimkehaosasid, edastab news.com.au.

Blac Chyna ja Rob Kardashian / LuMarPHOTO/AFF/PA Images/Scanpix

Selle paari suhe on olnud väga tormine, nad on olnud koos ja siis jälle lahus, praegustel andmetel ei ole teada, kas nad on kihlatud või on kihluse tühistanud.

Kasrdashiani ja Blaci tütar Dream sündis möödunud aasta novembris, kuid pärast lapse sündi kolis naine mehe juurest ära, kuid jõuludeks olid nad ära leppinud ja taas koos. Sel aastal on kahe kuulsuse suhe jätkunud läbi tõusude ja mõõnade.

Dream Kardashian / DAVID SAMUEL / BACKGRID/Scanpix

Rob Kardashian oli vahepeal haiglas, kuna tal tekkisid diabeedi, viletsa toitumise ja suhteprobleemidest tingitud tervisehädad.

Seltskonnastaaride eluga kursis olevate isikute arvates on Rob Kardashian oma naise peale väga vihane ning selle tõttu postitas sotsiaalmeediasse pilte, mida saab liigitada kättemaksuporno alla. Väidetavalt on Blac Chynal uus kaaslane ja see ajab Rob Kardashiani närvi.

Instagrami reeglite kohaselt ei tohi seal avaldada pilte, mis on liiga paljastavad ja pornolikud ning selle tõtti Kardashiani poolt pandud pildid eemaldati.

Rob Kardashianil on Instagramis umbes kümme miljonit jälgijat ning seega nägid väga paljud neid paljastavaid pilte.

Kardashian kinnitas, et tegemist on kättemaksuks postitatud fotodega, kuna Blac pettis teda teise mehega.

«Mind ei ole kunagi nii palju solvatud, kui nüüd. Ostsin talle 250 000 dollarit maksnud ehte, kuid see naine jätkab oma mänge. Mul on temast juba ükskõik,» teatas Kardashian.

Seadusekspertide teatel võib Rob Kardashiani kättemaksuporno eest isegi vanglakaristus ees oodata.

Kardashian ja Chyna elavad Californias, mille seaduste järgi on kättemaksuporno postitamine seadusega keelatud ja selle eest saab määrata poole aasta pikkuse vangistuse.