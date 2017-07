Armas klõps: Milla Jovovich naudib emarõõme!

Milla Jovovich on tuntud märulifilmide kangelanna. Oma filmidebüüdi tegi Ukrainas sündinud naine 1991. aastal legendaarses romantikafilmis «Return to the Blue Lagoon».



Näitlejanna elab New Yorgiis koos abikaasa ja filmiprodutsendi Paul W.S. Andersoniga. Paar kohtus aastal 2002 filmivõtetel. Peres on kasvamas kaks tütart, 9-aastane Ever Gabo ja 2-aastane Dashiel Edan. Ever Gabo on teinud juba arvestatava rolli märulifilmis «Resident Evil: The Final Chapter».

Paul W.S. Anderson, Milla Jovovich, Ever Gabo Jovovich-Anderson (Rich Fury/Invision/AP) / Rich Fury/AP / scanpix

Hetkel on Milla koos tütardega nautimas Pariisi võlu ning jagab armsat pilti Instagramis, kirjutades juurde kommentaari:

«Me and my gorgeous girls walking around Paris on my day off! It's hot and muggy, but there's nothing better than hitting the streets with these little ladies.»

Mina ja minu imelised tütred jalutamas Pariisis. Siin on kuum ja lämbe, aga pole midagi paremat, kui avastada tänavaid koos nende pisikeste tüdrukutega.