Traagiline juhtum Soomes: politsei käskis minisea maha lasta

Mehe sõnul pääses minisiga, kellel oli jooksuaeg, 2. juunil tema ja ta naise Asta elukohast välja, kuid siis tuli ta tagasi, edastab iltalehti.fi.

Samal päeval hiljem lasi pere oma lemmiku uuesti välja, kuid ta kadus ning kui üks tund oli möödunud, hakkasid nad teda otsima.

«Kui ma märkasin, et Sohvit ei olnud enam ümbruskonnas, hakkasin teda otsima ja teatasin looma kadumisest naisele. Naine helistas naabritele, kes sõnasid, et üks poiss oli pildistanud minisiga ja pannud tema pildi Facebooki, juures tekst, et kelle siga põgenes,» meenutas soomlane.

Laine tegi selle poisi elukoha kindlaks ja sõitis autoga sinna. Autost väljudes kuulis ta laske, kuid ta ei arvanud, et need võivad olla seotud tema lemmikloomaga.

Mees sai poisi isa käest teada, et nad teatasid ümbruses liikuvast seast politseile ja politsei kutsus kohale nendega koostööd tegeva jahimehe, kes sea maha lasi.

«Kui ma oleksin 5 – 10 minutit varem kohal olnud, oleksin saanud ta tapmist takistada ja Sohvi oleks elus,» nentis Laine.

Laine sõnul on talle mõistatuseks, kuidas naabruses elavad inimesed, politsei ja jahimees ei saanud aru, et tegemist on miniseaga.

«Kui päise päeva ajal suudetakse looma pähe tulistada, siis peaks suutma ka näha, millise loomaga tegemist on. Sohvi oli koduloom, ta oli taltsas ja mitteohtlik,» nentis looma eksomanik.

Laine uuris politseilt ja sai teada ta lemmiku tapnud jahimehe nime ning ka seda, et jahimees viis ta lemmiku laiba kaasa.

«Samas politsei hoiatas mind, et ma seda juhtumit sotsiaalmeedias ei paljastaks, sest siis hakatakse politseid looma tapmises süüdistama. Politseinikud teatasid mulle, et majaomanik, kelle hoovist siga leiti, ei hakka äratallutud ja songitud lillepeenarde eest kahjutasu nõudma,» meenutas soomlane.

Laine külastas jahimeest ja tõi oma looma surnukeha ära, et ta maha matta.

«Jahimees selgituse kohaselt sai ta aru, et tegemist on miniseaga, kuid ta pidi politsei ja majaomaniku käsul ta maha laskma. Hiljem võttis see jahimees oma sõnad tagasi ja teatas, et ei saanud aru, millise loomaga tegemist oli. Politsei silmis oli tegemist metsseaga,» lisas looma kaotanud mees.

Laine sõnul ei ole Lohja selles piirkonnas, kus tema elab, mitte kunagi nähtud metssigu ning kui ka oleks, need ei liiguks päevasel ajal, kui on palju inimesi ja sõidab autosid.

Soomlase sõnul sätestab seadus, et metssiga tohib kõige lähemalt tulistada 150 meetri pealt, kuid tema siga sõna otseses mõttes hukati lähilasuga.

Laine ja ta naine tegid politseile avalduse, milles nõuavad minisea tapmisjuhtumi uurimist, kuid seni ei ole seda uuritud.

Soomlase teatel oleks 37-kilogrammine minisiga Sohvi saanud järgmisel nädalal seitsmeaastaseks.

Laine lisas, et ta naine ootab last ja neil oli natuke hirm, et äkki tekib naisel juhtunu ja närvipinge tõttu nurisünnitus. Õnneks nii ei juhtunud ja nad otsustasid Sohvi asemel uue minisea majja tuua.

«Sohvi jääb alati meiega ja me ei unusta teda, ta oli meie kallis lemmikloom,» teatas Laine.

