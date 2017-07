Galerii: Kunst ratastel ehk vaata, kuidas vanadest romudest said kunstiteosed

Klubi laine ees näidati seitset Slowballi 2017. aastal valminud autot. Samal ajal oli võimalus oma silmaga näha, kuidas kunstnikud Pintsel, Diana Tdm ja Bach Babach Art maalisid Slowballi autosid kusntiteosteks.

Nagu igal aastal, osalevad ka selle aastal Slowballil kunstnikud üle kogu maailma. Neli autot on maalitud Mehhiko kunstnike poolt, kes külastasid Tallinnat MEXTONIA festivali ajal. Samuti on kaastööd teinud Eesti jaSoome kunstnikud.

Slowball “Kunst Ratastel” projekti eesmärk on filmiliku road-tripiga tuua tänavakunst nurgatagustest ratastele, sõidutada see läbi Euroopa ning legaalselt demonstreerida selle kunstivormi imetlusväärset olemust ja ambitsioone. Teisalt on soov tutvustada ebaharilikul moel noori andekaid artiste ning seda, mida neil maailmale pakkuda on. Nii saavad uue unikaalse kuue autod, millel on oma lugu, kuid veelgi põnevamad lood on rääkida osalevatel kunstnikel endil.

Tänavu juba kolmandat korda toimuv Slowball algab 2. augustil Tallinnas ning läbib viie päeva jooksul Soome, Rootsi ja jõuab välja Ahvenamaale.