Raske haiguse küüsis kunstnik sõitis Moskvasse ravile: hinges on suur soov paraneda!

Raske haigusega maadlev Margus (36), kunstnikunimega Marc-us Art teatab oma sotsiaalmeedia kanali kaudu: «Täna on see päev, mil ma asun Moskva poole teele, et ennast ravida. Süda on täis ootusärevust ja hinges suur soov paraneda!»



Moskva kliinikus tehtav tüvirakkude siirdamine on Margusele viimane võimalus. Kallis ravi saab võimalikuks üksnes tänu headele inimestele, kelle abiga koguti kokku raviks vajalik summa 50 000 eurot rekordilise 2 nädalaga. «Tahan teid kõiki veelkord tänada selle sooja toetuse, kaasaelamise ja kogu abi eest – ilma teieta ei saaks ma oma samme Moskva poole seada,» on noor mees, kel kodus kasvamas kõigest aastane tütar, tänulik.