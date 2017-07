Pildid: aeg rahakotirauad kuumaks ajada: Tõnis Paltsi luksuskorter on Toompeal hiigelsummaga müügis!

Kinnituseks, kas aadressil Kiriku põik 4 müüdava korteri omanikeks on Paltside pere, võtsime ühendust projekti maakleritega. Nemad küll omanike manimise osas jäid kidakeelseks, kuid paljastasid, et korter on müügis olnud viimased pool aastat. Tuleb välja, et korteri praegune müügihind on 120 000 eurot odavam kui ta oli müüki pannes, mille summaks oli 740 000. Praegu on korter müüdis 619 000 euroga.

Luksuskorter, mis asub Toompeal vaiksel tupiktänaval täielikult renoveeritud kivimajas, on läbi kolme korruse, oma sissepääsuga siseõuest. Hoone hinnale annab juurde ka asjaolu, et see on ajaloolise Toompea müüri üks osa.

Elu 24-le kinnitab ka Tõnis Palts ise, et korter on tõesti müügis. "Korter on müügis turu seisu hindamiseks," kinnitab endine poliitik, kes enda sõnul siiani Toompeal elab.

