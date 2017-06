Miljardär Warren Buffett: rikaste ameeriklaste käes on liiga palju raha

Kinnitamata andmetel ulatub eduka investeerija, 86-aastase Buffeti vara 76 miljardi dollarini, edastab The Independent.

Warren Buffett / ALEX WONG/AFP/Scanpix

«Probleem on selles, et vaid käputäie inimeste käes on tohtud ressursid, kuid samas ei aita nad kuigivõrd oma riiki ega kaaskodanikke, vaid ikka eelkõige iseennast. On palju neid, kes vajaksid nende abi, kuid nad ei ulata abikätt. Mitte kõigil ei ole nii hästi läinud kui neil,» teatas Buffett.

USA kongressi andmetel kuulus 2013. aastal üle kolme neljandiku USAs olevatest varadest ja jõukusest kümnele protsendile ameeriklastele ning lõhe rikaste ja vaeste vahel on aina suurenenud.

USA kõige jõukamate perede vara suurus suurenes 54 protsendi võrra ajavahemikul 1989 – 2013, vaesemate jõukus ja sissetulekud aga vähenesid.

«USA on üks neid riike, kus jõukus on jagunenud väga ebaühtlaselt, koondudes väikese eliidi kätte, kes ei soovi seda teistega jagada ega selle abil teisi aidata,» teatas miljardär.

Warren Buffett / RICK WILKING/REUTERS/Scanpix

Kui ärimehest Donald Trump selle aasta jaanuaris USA presidendiks sai, siis lubas ta töölisklassile palju uusi töökohti ja kinnitas, et töötajate õigused ja tervishoid tagatakse.

USA tööjuõuameti teatel on Trumpi võimuloleku nelja kuuga loodud 600 000 uut töökohta, samas neljal kuul enne Trumpi võimule saamist tekkis USAs juurde 840 000 töökohta, mis on märgatavalt suurem arv.

Buffeti arvates ei vähene USAs Trumpi ajastul rikaste ja vaeste vaheline lõhe, pigem suureneb, sest Trump on sotsiaaldarwinismi pooldaja ehk tema arvates ei peagi nõrgema ellu jääma.

«Trump pigem võtab vaestelt ja annab rikastele, et need veelgi rikkamaks saaksid. Ta on oma vaadetelt jõukate kogukonna keskne, saamata aru, millist elu elab kesk- ja töölisklass. Lõpuks võib see silmaklappide kandmine mõjuda nii USA majandusele kui poliitikale negatiivselt,» nentis Buffett.