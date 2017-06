Petitsioon: peaminister Jüri Ratas peaks katsetama vanglast põgenemist

Petitsioon.ee keskkond on aktsioonidele allkirjade kogumiseks mõeldud portaal, kus läbi e-posti kinnituse saab erinevate teemadega kaasa rääkida.

Hääle peaministri vanglasse saatmiseks saab anda siin.

Hääli saab anda kuni 2. juulini ja seni on antud üle 80 hääle.

CCCP Põgenemistoad sõnumis on, et Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves oli noorte ettevõtjate tulihingeline toetaja ning nad loodavad, et ka praegusel presidendil Kersti Kaljulaidil ja peaminister Jüri Ratasel jätkub idufirmade jaoks tähelepanu.

Selle tõttu käivitasid nad petitsiooni, et peaminister Jüri Ratas võiks proovida CCCP Põgenemistoa poolt pakutavat ja kogeda omal nahal, millega tegemist on.

13 kuud turul olnud CCCP Põgenemistoad asutasid kunagisse Pärnu vanglasse Põhjamaade ja Baltikumi suurima põgenemistubade kompleksi.