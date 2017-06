Pildid: Cambridge’i ülikooli helged pead tähistasid eksamisessiooni lõppu raju peoga

Niinimetatud maiballil oslajeda kandsid küll pidulikke riideid, kuid see ei takistanud neid end lõdvaks laskmast ja vabadust nautimast, edastab Daily Mail.

Cambridge'i ülikooli tudengid tähistasid eksamisessiooni lõppu raju peoga / /PA Wire/PA Images/Scanpix

Peol osalesid nii Trinity, Clare’i kui Jesuse kolledžisse kuuluvad üliõpilased.

Trinity kolledži lõpetanuteseas on 32 Nobeli auhinna saajat, samas on see kolledž kurikuulus oma pidude poolest, mis vahel väluvad kontrolli alt.

Umbes 1800 üliõpilase jaoks algas pidu viiekäigulise õhtusöögiga Triniti kolledži peahoones, kuid hiljem oldi väljas, kus korralik käitumine ja peoriided kaotasid tähtsuse.

Nii mõnigi üliõpilane oli peo lõppedes nii väsinud, et vajas kas koju kandmist või jäi lausa tänavale magama.

1209. aastal asutatud Cambridge’i ülikoolis õpib ligi 20 000 üliõpilast.