Endise hittsaate «Top Geari» staar Richard Hammond tegi superautoga raske avarii

Meedia teatel Hammond siiski väga tõsiseid vigastusi ei saanud ning suutis pärast õnnetust omal jalal autost välja ronida. «Richard oli teadvusel ning ronis autost välja enne, kui see leekidesse lahvatas,» teatab telesaate Twitteri lehekülg.

Õnnetus ise oli aga nii ränk, et kaassaatejuht Jeremy Clarkson teatas, et pole varem nii hullu õnnetust näinud.

It was the biggest crash I've ever seen and the most frightening but incredibly, and thankfully, Richard seems to be mostly OK.