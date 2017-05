Ashley Graham, Nicki Minaj ja Future kandsid Met Galal kiirmoe keti loomingut

Inspireerituna selle aasta kostüümiinstituudi näitusest «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between,» lõi H&Mi disainitiim ainulaadsed komplektid, mis kajastasid mitmeid Kawakubo loomingus korduvaid teemasid nagu dekonstruktsioon, moonutatud traditsioonid ja asümmeetria, segatuna lehvide, lillede ja täppide veetlusega. Iga look valmistati spetsiaalselt selle erakordse moeõhtu jaoks. Kostüümiinstituudi heategevusgalal juba kolmandat aastat osalev H&M oli selle aasta teemaga eriti rahul, sest 2008. aasta H&Mi disainerkollektsioon loodi koostöös just Comme des Garçonsiga.

Ashley Graham, Nicki Minaj ja Future kandsid Met Galal H&Mi loomingut / H&M

«H&Mi jaoks oli suur au luua komplekte, mis otsisid inspiratsiooni ühest tähtsaimast ja mõjukaimast moedisainerist Rei Kawakubost/Comme des Garçonsist. Iga H&Mi look loodi tellimustööna ning need peegeldavad nii Kawakubo loomingulist maailma kui ka meie külaliste stiili,» ütles H&Mi disainijuht ja loovdirektor Pernilla Wohlfahrt.

«Partnerlus H&Miga oli uskumatu ja unikaalne kogemus. Koos loodud komplekt on minu jaoks tähtis ning ootan hetke, mil saan seda kõigiga jagada. Haarasime H&Mi disainitiimiga teemast ning selle tulemuseks on näiteks outfit’i dramaatiline slepp ning Kawakubo nägu vööl. Mu look on tõeliselt inspireeriv!» lausus Nicki Minaj.

«Tegemist on minu esimese Met galaga ning selle veetmine koos H&Miga on olnud imeline kogemus. Armastasin koostöö iga sammu ning ma ei jõua ära oodata, et saan oma kleidiga eputada ‒ see on tõeline unelm,» jutustab Ashley Graham.

Ashley Graham, Nicki Minaj ja Future kandsid Met Galal H&Mi loomingut / H&M

«Mulle meeldib H&Mi kanda ka igapäevaelus ja fakt, et nad selle unikaalse komplekti vaid minu jaoks lõid, on lahe. Look’i täpne rätsepatöö on ideaalne sellise erilise õhtu jaoks. Kõik oli nii sundimatu,» ütles Joe Jonas.

LISAINFORMATSIOON METROPOLITANI MUUSEUMI GALA H&M-I KOMPLEKTIDE KOHTA:

Räppar ja laulja ‪Nicki Minaj‪ kandis pika siidtaftist slepiga komplekti, mille alläärde ja slepi alla olid kuhjatud vinüülist roosid. Komplekti ühte õlga paljastava siidist ülaosa nahast obi-vöö kujutas Kawakubo näoga maski.

Ashley Graham, Nicki Minaj ja Future kandsid Met Galal H&Mi loomingut / H&M

Räppar Future’i kehasse töödeldud must frakk oli valmistatud orgaanilist siidi, Tencelit® ja villa sisaldavast kangast. Seljaosale oli käsitsi tikitud must pealuu ja punastest Swarowski kristallidest süda. Fraki all kandis Future orgaanilisest siidist tumesinist särki ja kaelasidust.

Modell Ashley Graham kandis korsettkleiti, mida mõjutas Kawakubo huvi paljastada rõivaste sisemist konstruktsiooni. Luuvalge korsett oli õrnalt dekonstrueeritud, pikk punane siidseelik kinnitus haakide ja aasadega. Mõlemat kaunistasid tumepunasest siidorganzast vohavad rüüsid.

Modell Jourdan Dunn kandis liibuvat kleiti, mis mängis dekonstrueerimise ja traditsiooniliste rõivaste hülgamise teemaga. Luuvalgest siidtaftist pluusi meenutav ülaosa näis kalingurist pihaosalt maha libisevat, dekonstrueeritud peente triipudega tumesinine seelikuosa oli asümmeetriliste lõikega.

Näitleja Sasha Lane kandis õhulist kleiti, mida kaunistasid erineva suurusega täpid – üks Kawakubo võtmemotiive. Kleidi läbipaistvat tugikonstruktsiooniga ülaosa katsid mustad Swarovski kristallid, mängulised täpid olid valmistatud reljeefsetest materjalidest nagu raffia ja samet.

Laulja Joe Jonas oli riietatud kehasse töödeldud tumepunasesse mustade triipude ja revääridega Itaalia topeltsiidist satiinülikonda. Tema must siidsärk oli valmistatud 100% orgaanilisest siidist, komplektile pani punkti must kikilips.

Modell Stella Maxwell kandis õhulist läbipaistvast orgaanilisest siidsifoonist kleiti, mida katsid pärlikeed, mis moodustasid kleidile krinoliinimustri, enne kui langesid vabalt mängeldes ümber keha.