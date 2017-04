Eesti tuntuim UFO-uurija: inimkond on valmis tunnistama maavälist elu

Igor Volke sõnul, kes on suurema osa oma elust pühendanud maavälise elu uurimisele, aitab tänane popkultuur UFO-de uurimisele kaasa. Filmid ning muu sarnane loob uurija sõnul hea baasi, millele teaduse saavutusi ehitada. Erinevate küsitluste tulemusena usub näiteks kolmkümmend kaheksa protsenti Eesti elanikkonnast maavälise elu võimalikkusesse, USA-s ulatub see protsent üle viiekümne. «Eksoplaneete on tuhandeid ja neid avastatakse aina juurde. Küllap siis on ka mujal elu ning tsivilisatsioonid. Kas need eluvormid meid aga külastanud on, on omaette küsimus,» lausus mees.

Millised allikaid tasub UFO-de uurimisel usaldada ning kes tuntud nimedest maavälise elu uurimisega tegelevad, kuuled videost.