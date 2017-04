Uut muusikat: stiilimuutuste kuninganna Katy Perry avaldas hip-hopi sugemetega singli

Katy Perry ajas nädala alguses fännid elevile postitades lopsaka kirsikoogi retsepti sõnumiga: «Küpseta mulle kirsikook ja võid saada üllatuse».

Kogu nädala vältel vastas Katy isiklikult fännide piltidele kirsikookidest ja postitas neid oma kanalites. Täna said fännid oma üllatuse, ehk kauaoodatud uue singli «Bon Appétit».

Katy Perry / Pressimaterjal

Katy eelmine singel «Chained to the Rhythm» tõusis kiirelt UK raadioedetabeli tippu ja oli sealmail viimase aasta suurim hittlugu. Katy vallutas lisaks UK ja Baltikumi edetabelitele ka Iiri, Austraalia, Saksa, Itaalia, Hispaania jpt raadioedetabelid.

Oma 10 aasta jooksul Capitol Recordsi all on Katy Perry müünud üle 40 miljoni albumi, üle 125 miljoni singli ja tema loomingut on striimitud lausa üle 18 miljardi korra! Katy on Twitteris maailma enimjärgitud inimene ja tema esinemine Super Bowl XLIX poolajal lõi vaatajate rekordi.