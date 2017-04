Esimest korda USA missiajaloos: Downi sündroomiga neiu pürib Miss USAks

Betheli ülikoolis õppiv 22-aastane Mikayla Holmgren, lükkab ümber klassikalise ilukuvandi ja on teatud mõttes müüride lõhkuja maailmas valitsevale välise ilu kultusele. Varasemast on Mikaylal varuks võitjakroon koduosariigi Minnessota Junior Miss Amazing võistluselt. «Downi sündroom ei ole see, mis mind määrab ja ilu tuleb eelkõige sisimast,» ütles rõõmsameelne neiu telekanalile Fox9 antud intervjuus.

vahendas BBC.