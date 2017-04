Pildid ja video: USA politsei otsis selfi abil kitsede omanikku

«Kas sul on kitsi? Meil on ja need ei ole meie omad,» teatasid politseinikud pühapäeval Facebookis.

Kits USA Maine'i osariigi Belfasti politseiniku Daniel Fitzpatricki autos / Sgt. Daniel P. Fitzpatrick II/AP/Scanpix

ABC News andmetel pöördus politsei poole Belfasti elanik, kes leidis kaks kitse oma garaažist kassitoiduga maiustamas.

Politseinik Daniel Fitzpatrick viis kitsed politseiautosse, kus nad olid suure osa pühapäevasest päevast, saades söögiks porgandeid ja sellerit. Politsei otsis samal ajal sotsiaalmeedia abil kitsede omanikku.

Politsenik Daniel Fitzpatricku kitseselfi / Sgt. Daniel P. Fitzpatrick II/AP/Scanpix

Kitsede omaniku tütar nägi politsei Facebooki postitust ning sai aru, et tegemist on nende kahe kitse Louise’i ja Mowgliga.

Fitzpatrick teatas hiljem, et kaks kitse olid head kaaslased ning ta lisas naljatades, et politsei eelarvesse peaks tulema lisaraha, mis võimaldaks kitsi «patrullpolitseinikena» kasutada.