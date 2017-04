Galerii! Ženja Fokin, Grete Paia ja tuntud blogijad avasid uue tervisekohviku

Uue Reval Café Deli kohvik-poe menüü on loonud hinnatud kokk Martti Koppel ning sinna kuulub muu hulgas erinevaid toorputrusid, tervislikke salateid ja vegantoite. «Hot-dogide ja tšipside aeg on läbi,» nentis Koppel. «Täna tahab aktiivne linnainimene oma toidu kiirelt kaasa haarata, aga see peab olema ka maitsev ja tervislik.»

Tuntud seltskond avas Solarises uue tervisekohviku / Marek Metslaid

Kohviku avamisele oligi seetõttu kutsutud hulk tuntud naisi ja blogijaid, kes tervislikule toitumisele suurt rõhku panevad.

Tuntud seltskond avas Solarises uue tervisekohviku / Marek Metslaid

Vaata galeriist!