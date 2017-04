Karin Rask jagab nippe, kuidas riiete ostmisega raha hoopis säästa

Karin Rask rääkis, et päris palju, kuidas tema pere säästab, on seotud just riietega. «Minu riietekapist ja minu laste riietekapist ligi 80 protsenti on teis ringi riided,» lisas näitlejanna, et 20 protsenti moodustavad pigem kallimad, väga kvaliteetsed ja niiöelda aeglase moe esindajad.

Näiteks ei näita Karini 10 aastat tagasi ostetud talveparka veel mingeid väsimuse märke: «Ma ei näe põhjust, miks ma järgmised 10 või 15 aastat ei käi selle sama parkaga.» Niisiis tasub esmapilgul kallina tunduv hind selliste aastate lõikes ära.

Vaata videost!