Austria erakla eremiidiks sai piipu popsiv belglane

Saalfeldeni linnapea Erich Rohrmoseri sõnul valisid nad belglase Stan Vanuytrechti, kuna temast õhkub rahulikkust, ta on elukogenud ja nii-öelda kahe jalaga maa peal, edastab The Local.

58-aastane Vanuytrecht on lahutatud, ta sõidab Ida-Saksa auto Trabantiga, olles varem sõjaväelane ja nüüd katoliiklasest diakon. Ta välimuse teeb eriliseks habe ja pidev piibu popsimine.

Stan Vanuytrecht / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Palverännakupaiga eremiidiks kandideeris 50 inimest kogu Euroopast, belglase sõnul tuli talle valituks osutumine üllatusena.

«Arvasin, et minul kui välismaalasel ei ole šansse, samas leidsin sellest paigast lugedes, et see on just see, mida ma vajan,» lausus mees Austria meediale.

350 aasta vanune erakla asub kaljul, seal puudub kraanivesi ja keskküte, samas ei ole seal elav eremiit täielikus eraldatuses, sest ta kohustuseks on võtta palverändureid vastu ja ka nende muresid ära kuulata.

Vanuytrecht on varem töötanud kodutute, alkohoolikute, narkomaanide, vangide ja psüühiliselt haigetega ning see võis olla üks põhjus, miks ta valituks osutus.

«Tähtis on inimesed ära kuulata ja teha seda hukka mõistmata. Minu eksnaisel tekkis vaimuhaigus ja pärast lahutust kannatasin vaesust, sest vara läks naise ravimisele. Olen saanud üsna karmi elukooli,» lisas belglane.

Enne belglast oli Austria palverännakukoha eremiit endine katoliku preester ja psühhoterapeut Thomas Fieglmüller, kes pidas vastu ühe hooaja, olles paigas aprillist novembrini.

«Elu eremiidina on üsna spartalik, samas loodus ja avanev vaade on suurepärane. Kohtusin paljude suurepäraste inimestega ja me vestlesime väga huvitavatel teemadel,» teatas Fieglmüller pärast eremiidikohalt lahkumist.

Vanuytrecht alustab kaljul asuvas eraklas tööd 30. aprillil.