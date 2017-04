Video: otseülekandes oli näha «langevat tähte»

San Diegos elav Dale Demi suhtles otse oma sõbra Faye Heddingsiga kui ta seljataha ilmus helendav kera.

Dale Demi / Kuvatõmmis/Youtube

Demi üllatus umbes kella 21.00 ajal ta seljataga toimunust ja küsis siis, et kas kõik ikka nägid «kosmilist külalist».

Dale Demi / Kuvatõmmis/Youtube

«Suhtlesin oma parima sõbraga, kui järsku tekkis ta seljataha hele valgus. See oli ehmatav, kuid siis sain aru, et tema ja mina olime õigel ajal õiges kohas,» lausus Heddings.

American Meteor Society kinnitas meteoorkeha langemist, seda nähti Santa Barbarast San Diegoni ning neil on andmeid vähemalt 250 nägemise kohta.

See video jõudis sotsiaalmeediasse, kus seda kommenteeriti.

Meteoor on Maa atmosfääri jõudnud meteoorkeha tekitatud valgus-, heli-, elektri ja teiste nähtuste kompleks. Kui keha põlemisjääk jõuab maapinnale, on see meteoriit. Rahvakeeli nimetatakse meteoori «langevaks täheks».