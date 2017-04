Kas Kalvi-Kalle on ikka Helenile truu: olen kaua oodanud hetke, et võiks kuulsaks saada

«Sellist kuulsust nagu praegu on, ma poleks küll oodanud. Seda hetkelist kuulsust on praeguseks hetkeks liiga palju juba,» pihtis noor telestaar Kalvi-Kalle, et ei osanud sellist huvi enda vastu sugugi oodata.

Pöörase suhtesarja «Prooviabielu» Kalvi-Kalle / TV3

«Feissi on tulnud igasuguseid kirju ja asju, et tutvuda ja nii edasi, aga ma olen kõik kirjad ära kustutanud koheselt. Ma isegi ei vasta nendele,» pajatas staarihakatis, et on suhtes Heleniga ning tal ei ole mingeid kõrvalisi asju.

«Te enamus naisi, õppige ära, et kõik mehed ei ole siuksed, et kellel naine on, paneb kõrvalt,» noomib mees naisi, et nood talle vallatute ettepanekutega ei kirjutaks.

