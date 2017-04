Pildid ja video: Miss Venemaa 2017 on 21-aastane Sverdlovski esindaja Polina Popova

21-aastane modell ja hiinakeele osakaja esindab Venemaad selle aasta Miss Universumi iludusvõistlusel, edastab sputniknews.com.

Miss Venemaa 2017 on Sverdlovski esindaja Polina Popova / Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Polina Popova sündis Jekaterinburgis ja on elanud seal peaaegu kogu oma elu, samas on tal olnud modellina võimalus reisida.

Selle aasta Venemaa missiks valitud Popova räägib lisaks emakeelele perfektset inglise keelt ja oskab ka hiina keelt, kuna ta elas ja töötas mõnda aega Hiinas Guangzhous. Naise hobideks on kokkamine ja tennis.

«Polina töötas Hiinas ja õppis hiina keelt, talle meeldib hiina kultuur ja ta plaanis Hiinas ülikooli astuda, kuid nüüd, mil temast on saanud Venemaa miss, tahab ta õpinguid jätkata Venemaal,» sõnas Popova kmodellist kolleeg Darja Sajapina.

Popova kinnitas iludusvõistluste küsimusvooruis, et ta loobus plaanist minna Hiina ülikooli ja seadis enda eesmärgiks Moskva ülikooli.

Popva sai missina pähe diadeemi, millel on teemante ja pärle miljonite dollarite väärtuses. Auhinnana sai ta kolm miljonit rubla ja auto.

Popva sõnas Venemaa meediale, et Aasias ja Euroopas modellina töötanuna on tal piisavalt sääste ja ta ei kavatse missivõistluse võiduraha kulutada, vaid hoiab seda pangas. Samuti plaanib ta kolida Sverdlovskist, mis on ta senine elukoht olnud, pealinna Moskvasse.

Missikrooni pani Popovale pähe möödunud aasta miss Venemaa Jana Dobrovolskaja, kes esindas Tjumenit.

Popova sõnul on Uuralite piirkonnas ilusad naised, sest juba kolm aastat järjest on sealt pärit naised tulnud Venemaa missiks.

Miss Venemaa 2017 valimistel sai esimese printsessi tiitli Moskvast miss Ksenia Aleksandrovna ja teiseks printsessiks sai Baškortostani Vabariigi esindaja Albina Ahtjamova.