Hollandi telesaade: arva ära, kas naine on paks või rase?

9. aprillil jõudis saade eetrisse ning on nädalaga mitmeid diskussioone tekitanud. Kas taoline äraarvamismäng, isegi kui tegemist on naljasaatega, on ikka sobilik?

Saade, mille pealkiri tähendab tõlkes «Võta Oma Ujumisriided Kaasa» on varemgi furoori tekitanud. Nii on saateosalistelt varasemalt uuritud, kas naise rind on ehtne või võlts ning palutud ära arvata, kas nende ees seisva inimese näol on tegu hiinlase või jaapanlasega.

Kriitilise tagasiside tõttu on osa «Paks või rase?» nüüd saatest eemaldatud. Saate režissöör Yvonne de Haan sõnas DutchNews.nl'ile, et see konkreetne osa saatest oli mõeldud suunama tähelepanu sellele, kui palju inimesed otsuseid vastavalt eelarvamustele langetavad. Seesuguste situatsioonide satiirilises võtmes esitamine annab aga võimaluse enda üle naerda ja oma vigadest õppida, sõnas režissöör. «Kedagi solvata me sellega ei tahtnud,» lisas ta.