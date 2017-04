Video: hobune ründas alligaatorit, kes siis talle hambad jalga lõi

Gainsville’i lähedal matkanud Krystal Berry jäädvustas selle, pannes video sotsiaalmeediasse.

Videot näinud küsisid, kas nii krokodill kui hobune said vigastada ja kuidas nende seisukord nüüd on.

Berry sõnul olid nii alligaator kui hobune pärast üksteise ründamist terved, samas ta teatas sellest rünnakust looduskaitseala töötajatele, kes lubasid loomi kontrollida.

Berry ja ta sõbrad olid tagasi pöördumas La Chua Traililt, kui hobused ja alligaatorid, kes tundusid rahulikult koos eksisteerivat, neile silma jäid.

Mõni aeg hiljem ärritas lähedale tulnud alligaator hobust, kes ründas teda, kuid esimene ei jätnud vastamata. Pärast hobuse hammustamist roomas alligaator eemale.

Videot vaadanud kommenteerisid veel, et looduses on omad reeglid ja võib oletada, et hobune pidas alligaatorit sissetungijaks.