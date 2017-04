Rootsi elektroonilise muusika täht Rasmus Faber annab aprilli lõpus Tallinnas kontserdi

“Põhjamaa inimestele mitteomaselt naudivad tallinlased funky-muusikat, mis on siinsete kontsertide atmosfääri lakke tõstnud,” sõnas Faber, et ootab eesolevat pidu väga. “Kindlasti saab kuulata paari ahjusooja lugu ning uut live-setti koos Meloga. Melo on suurepärane laulja ja klahvpillimängija – tunneme üksteist juba üle viieteistkümne aasta!” sõnas Faber ning lisas, et lisaks plaatide mängimisele kavatseb ta sel korral ka ise klahvpilli taha astuda.

Pärast ülimalt edukaid produktsioone on Faber oma kanna maailma house muusika eliidi hulka tugevalt kinnitanud. Talle kuulub plaadifirma Farplane Records, ta on remixinud Axwell´i, Kaskade, Junior Jack´i, Sandy Rivera jt. loomingut ning ta on rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud RaFa Orchestra looja.

Lisaks Ramus Faberile ja Melole astuvad 29. aprillil teater NO99 kohvikus lavale Briti päritolu lauljatar Renae Rain ning peosarja eestvedajad ja residendid DJ-d Tom Lilienthal ja Widenski.

Üritust toetavad Jägermeister, Macadam Music, Farplane Records, Soundhouse, Ellington. Pileteid on võimalik osta eelmüügist Piletimaailma kodulehelt ja müügipunktidest ning NO99 kassast. Kohapealt saab pileteid osta vaid sularahas.

Uksed avatakse laupäeval 29. aprillil kell 22:00