Galerii! Teater viis kuuma peoga meelelahutuse tähenduse uude dimensiooni

My Boyfriend is out of Tallinn – just nimelt, kallim lahkus linnast! Selle auks korraldas Teater peo, mis viis meeled täiesti uuele tasemele! Kaunid naised, kuum tantsu-show ja lõputult Galliano kokteile – see pidu näitas, milline on üks korralik pidu!

My Boyfriend is out of Tallinn klubis Teater / Rauno Liivand

Sel neljapäeval, 13. aprillil kutsu kõik sõbrad ja sõbrannad Teatrisse, sest kätte jõuab see tuhat ja üks ööd. Teatri lava vallutab Shanon. Sel ööl saab tantsida väsimatult parima eestikeelse muusika saatel, nautides maitsvaid kokteile. Sel ööl suvi kestab veel! Peo kohta saab rohkem infot siit.