Pereliikmed kadestavad: Kylie Jenner saab oma telesaate

19-aastane kosmeetikabrändi looja Kylie Jenner on sõlminud E!-ga lepingu, et käima lükata kaheksa osa pikk tõsielusari, mis kajastab noore staari tegemisi.

Hoolimata sellest, et enamus tema kuulsaid pereliikmed on tema edu üle õnnelikud, on mõned kadedad ekstra tähelepanu eest, mis Kylie sellega saab.

«Show teema on arutlusel olnud juba kuid. Pere on selle üle elevil,» pajatas allikas väljaandele People.

Kylie ja tema modellist õde Kendall on uus populaarne generatsioon, mis hoiavad kogu pere päevakohasena. «Kõik ei ole selle üle õnnelikud. Aga muidugi, Kylie tähelepanuga kaasneb ka natukene kadedust,» lisas allikas.

Kylie ja tema ema Kris Jenner on mõlemad uue sarja produtsentideks.