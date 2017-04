Jüri Mõisa arvates ei peaks palgalõhet vähendama: laske meestel tunda ennast meestena!

«Mina ei ole kusagil näinud tükitöö hinnet, mis oleks sama töö eest meestele niisugune ja naistele niisugune,» vastas Mõis saatejuhi küsimusele, kas tema ettevõttetes saavad mehed ja naised sama töö eest võrdset palka.

«Mul assotsieerub see koduse olukorraga. Mina küll nagu teenin rohkem, aga naine kulutab rohkem. Siis on ju veel see teema, et kui räägitakse, et naised hoolitsevad rohkem pereasjade ja laste eest, siis nad on ju sageli ühisel eelarvel. Siis kus see tähtsam pool on? Kas see, kes rohkem teenib, või see, kes rohkem kulutab? Et kus see eelisseisus on?»

Saatejuht märkis, et Eestis on ka palju üksikemasid. «Nojah, aga islamikultuuris üldse naised ei tööta. Seal panevad võrdõiguslikkusvolinikud ennast põlema, kui nad peaksid hakkama rääkima, et naised ja mehed peaksid võrdsed olema,» ütles Mõis seepeale.

Mõis rõhutas, et tema arvates ei ole vaja palgalõhet vähendada.

«Laske meestel tunda ennast meestena. Mehed tahavadki rohkem teenida ja rohkem olla hõivatud tööga. Sellised mehed meeldivadki naisele. Ja vastupidi - naised jälle peaksid rohkem olema vabad ja rohkem nautima võimalusi, kasvõi enda eest hoolitsemisega. Minu arust on see kõik väga loogiline. Sellega ei ole vaja võidelda. See on minu arvates väljamõeldud teema,» teatas Mõis.