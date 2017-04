Galerii! Lõbus kräu: Merle Liivak esitles pöörast lasteraamatut

Meeleolukale peole andsid tooni raamatu joonistuste autori Moonika Maidre juhitud munadele joonistamine, viieaastase Jussi hoogne muusikavalik, mida vürtsitas vahetevahel lindilt kostuv kukekire ja legendaarse tordihaldja Nadežda Kaarma käe alt tulnud munadepühast inspireeritud tort.

«Kukesupp» on mõneti traagiline, mõneti lõbus ja kindlasti ka õpetlik lugu sellest, kuidas Merle pere võttis kaks aastat tagasi viis tibukest, kellest üks kasvas kurjaks kukeks. Kõigile ootamatult leidis riiukukk end lõpuks supipotist.

«See raamat on kui uksepaotaja teemade juurde nagu toiduahel, söögi päritolu ja sellega seotud tänutunne, mida igapäevaselt peres jutuks ei võeta," räägib autor. "Tean, et paljud vanemad tunnevad ebamugavust selgitamaks väikesele lapsele, kust tuleb liha. See raamat annab neile hea võimaluse vastata paljudele põnevatele küsimustele, mida see lugu igas lapses tõstatab.»

Raamatut aitas välja anda kirjastus Pilgrim, seda leiab kõikidest hästivarustatud raamatupoodidest üle Eesti.