Kuula: millise muusikaga üllatab räppar reket oma fänne uuel albumil?

Albumil on seitse lugu, nende hulgas sügisel ilmunud “Köievedu”. Eelmainitud singel valiti 2016. aasta Raadio 2 Aastahiti hääletusel kohale number kümme, sama aastat kokkuvõtval hiphop.ee rahvahääletusel saavutas lugu teise koha.

Eelmine kauamängiv „Tuule tee“ oli muusikakeskkonna Deezer statistika kohaselt 2016. aasta enimkuulatud album Eestis. „Tuule tee“ jõudis oma kuulajani, tõi kaasa väärt tähelepanu ja seda jagades tiheda tuurigraafiku.

Artisti enda sõnul: „Andsin aastaga kokku kuskil 70 kontserti ning lugematul arvul intervjuusid. Lõpuks kinnistad endale sellega koha meedias ja nii ise kui ka teised unustavad ära, miks sa sinna üldse sattusid. Ühel hetkel avastad, et pigem huvitab inimesi, mida sa sööd või millist mütsi sa kannad, kui see, millist muusikat sa kirjutad. Sellest sündiski „Super ei“ kontseptsioon, milleks on muusika loomine ilma suurema mölata.”

Albumi „Super ei“ on produtseerinud Paul Oja, Lauri Täht, 372, Lumele, Sander Mölder ja DJ Critikal, kes ka albumi lindistas.

„Kohe, kui laulud valmis said, andsin nad maailmale kuulamiseks, tasuta. Väga limiteeritud koguses, ainult neile, kel on internet," ütleb reket.

reketi uut albumit „Super ei“ saab tänasest kuulata kõikidest digikanalitest, s.h. Spotify ja iTunes.

28. aprillil stardib Tartus üle Eestiline plaati tutvustav Super tuur. Esitluskontsertide kuupäevad:

Super tuur:

28. aprill — Tartu: Club Illusion

29. aprill — Võru: Club Tartu

5. mai — Pärnu: Ööklubi Sugar

6. mai — Viljandi: Cheers

12. mai — Sonda: Sonda Kõrts

13. mai — Tallinn: Von Krahl

Kuula:

reket „Super ei“ Spotifyst.