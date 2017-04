Asi on Insta-ametlik! Selena Gomez ja The Weeknd tunnistasid intiimse pildiga armastust

27-aastane laulja avaldas Instagramis pildi, millel 24-aastane Selena teda põsele suudleb.

Mees ei kirjutanud pildi alla selgituseks sõnagi.

Kõlakad, et Selena ja The Weeknd on teineteist leidnud, hakkasid levima jaanuaris, kui neid Santa Monica restoranis juures suudlemas nähti. Vahetult enne seda oli The Weeknd lahku läinud modell Bella Hadidist.