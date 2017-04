«Väikesed hiiglased» täna: kuulsad külalised ja lõbus sõnaseletusmäng!

Kanal 2 talendisaade «Väikesed hiiglased» üllatab täna enneolematute etteastetega, sest lavale astuvad korraga kõik lauljad, tantsijad ja minitalendid. Kõige pisemad osalejad käivitavad tõelise naerumaratoni, kui hakkavad seletama laste jaoks võõraid sõnu.

Mida võiksid tähendada sõnad nagu kolesterool, hundipass, vargapesa või oksjon? Just neid ja teisigi mängulisi sõnu hakkavad lõbusas mängus seletama ühiselt kõikide tiimide minitalendid. Muuhulgas saab selgeks, kuidas on kolesterool seotud autorooliga ja kas kollanokk võiks tegelikult hoopis lind olla. Omaalgatuslikuks teeb 5-aastane Greete selgeks sellegi, mis asi on düsenteeria.

«Väikesed hiiglased» 4. saade / Erlend Štaub

Suure energiaga on laetud ka kõik teised tänased etteasted, sest ühiselt tulevad lavale nii tantsijad kui ka lauljad. Noored lauljad saavad tänases saates võimaluse lava jagada superstaar Liis Lemsaluga, kui koos esitatakse Lemsalu hitti «Sinu ees». Ühisesitustele lisaks astuvad kohtunike ette kaks viimast tiimi, Hanna-Liina Võlurid ja Jussi Superkamp. Nende ja eelmisel pühapäeval esitatud kavade põhjal selgub, kes hakkavad ka edaspidi võistlema «Väikeste hiiglaste» saates.

«Väikesed hiiglased» on Kanal 2 ekraanil täna kell 19:35!