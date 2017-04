Prints Harry tüdruksõber Meghan Markle sulges oma elustiili veebilehe

Näitlejanna sõnas hüvastijätukirjas, et leht on pakkunud talle kolme aasta jagu põnevaid seiklusi, kuid nüüd on aeg hüvasti jätta. 35-aastane naine alustas lehe tegemist lihtsa hobina, kuid ajapikku kasvas see millekski suuremaks, mis ühendas inimesi, kellel on sarnased huvid ning arusaamad. «Te olete toonud mu päevadesse rohkem värvi ning tänu teile on see kogemus olnud minu jaoks niivõrd rõõmurikas,» seisab naise kirjas.

Samuti rõhutas näitlejanna seda, et tema jälgijad ei võrdleks end teistega ning ei laseks ennast halvasti kohelda. Meghani veebileht (blogi) pajatas põhiliselt tema tööst, heategevusest, toidust ning reisimisest.

Ameeriklannast näitleja on oma printsist poiss-sõbra Harryga samuti kuue kuu joksul, mis nad koos on veetnud, juba korralikult reisinud. Jaanuaris külastas paarike Norrat ning märtsis lennati koos Jamaikale, Harry sõbra pulma.

Printsi sõber sõnas eelmisel kuul Us Weeklyle, et juba selle suve lõppu on plaanitud tuvikeste kihlus. Kas see ka päriselt nii läheb, näeme siis.