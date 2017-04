Produtsendid: Daniel Craig jätkab Bondina, sest Tom Hiddleston on liiga «mesine»

Bondi filmide peaprodutsent Barbara Broccoli ja Daniel Criag pidasid läbirääkimisi, jõudes viienda filmi, milles peaosalist kehastab Craig, suhtes kokkuleppele, edastab Page Six.

Kaader filmist «Spectre», pildil Daniel Craig / Susie Allnutt/AP/Scanpix

49-aastane Craig lubas pärast 2015. aasta kassahitti «Spectre», et on valmis randmed läbi lõikama, kui ta veel ühe korra peab Bondi mängima, kuid hiljem võttis oma sõnad tagasi.

Kaader filmist «Spectre», pildil Daniel Craig / Jonathan Olley/AP/Scanpix

Pärast Craigi sõnavõttu Bondist loobumise teemal läksid liikvele jutud, et talle otsitakse asendajat. Siis hakati pakkuma nii ameerika kui inglise kuumi meesnäitlejaid, kes 007 rolli sobida võiksid ning üks neist oli inglane Tom Hiddlestone.

Tom Hiddleston / Matt Crossick/PA Wire/PA Images/Scanpix

Väidetavalt pidas Hiddlestone Bondi filmide produtsentidega läbirääkimisi ja ta tegi ka prooviesinemise, kuid kuna ta ei meeldinud peaprodutsendile Barbara Broccolile, siis temast loobuti.

Tom Hiddleston / Jordan Strauss/AP/SCANPIX

«Daniel Craigi ja Barbara Broccoli läbirääkimised seevastu kulgesid hästi. Stsenarstidel Neal Purvisel ja Robert Wade’il on valmimas uue Bondi filmi käsikiri. Filmimine algab niipea, kui Craigil vaba aeg tekib ja ta valmis on. Broccolile Tom Hiddleston ei meeldinud, kuna tema arvates on see näitleja pehme ja temas ei ole piisavalt jõulisust, et olla James Bondina tõsiseltvõetav,» teatas Bondi filmide tegijate lähedane allikas.

Daniel Craig / FABRIZIO BENSCH/REUTERS/Scanpix

Hiddleston olevat Broccolile jätnud kummalise mulje oma tänukõnega 74.Kuldgloobuste jagamisel, kus ta viskas ebasobivat nalja Sudaani kriisi teemal ning produtsendile ei meeldi ka selle staari teledraama «The Night Manager».

Craigi kõiki nelja Bondi filmi on saatnud edu, neist esimene «Casino Royale» valmis 2006. aastal.

Kaader filmist «Casino Royale». Pildil Daniel Craig / Reuters / Scanpix

Kaader filmist «Casino Royale», pildil Daniel Craig / General/Scanpix

Teada on, et Craigile maksti 2012. aasta kassahiti «Skyfall» eest 10,7 miljonit dollarit, mis tegi temast kõige kõrgemalt tasutatud Bondi osatäitja.

Väidetavalt saab Craig järgmise 007 filmi eest umbes 15 miljonit dollarit.