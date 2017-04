Eesti Laulu tähe Inga Kaare suurim mõjutaja on olnud Silvi Vrait: kõik on üsna endine, ainult et Silvit ei ole

Džässlaulja viskas Naistelehe veergudel nalja, et ilmselt on ta oma sota-pota­keelse looga Eesti Laulu kõige vanem nais­vokalist – Silvi Vrait oli tollasel Eurovisioni võistlusel käies 43aastane, Inga on aga juba viiekümnene.

«Oleksin küll tahtnud, et Silvi oleks mind Eesti Laulul näinud,» rääkis tugeva vokaaliga naine ja tunnistas, et mõtleb sõbrale üsna sageli. «Aega on päris palju mööda läinud ja kõik on üsna endine, ainult et Silvit ei ole,» lisas lauljanna, et tegelikult on 2013.aastal lahkunud legendaarne lauljanna ikka ja alati meiega.

Loe pikemalt Naistelehe veergudelt!