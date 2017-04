Video: Vogue’i kaanetüdruk leiti Bangladeshis surnuna

21-aastane Athif oli möödunud aasta India Vogue’i oktoobrinumbri esikaanel, saades juba kaks aastat tagasi oma ebatavalise välimuse, eelkõige erksiniste silmade tõttu internetisensatsiooniks, edastab The Sun.

Üliõpilaste ühiskodu juhi Mahmuda Begumi sõnul on raske uskuda, et arstiks õppinud ja alati elurõõmus naine enesetapu tegi.

Politsei sai naise surma kohta teate möödunud kolmapäeval, ta surnukehale tehti lahkamine, mis näitas, et ta ei kaotanud elu kellegi teise käe läbi.

Athif oli Bangladeshi Rajshahi ülikoolis arstiteaduse teisel kursusel, lisaks oli ta edukas modell, kes postitas Instagrami, kus tal on 62 000 jälgijat, endast fotosid.

Athif sõnas Vogue’ile antud intervjuus, et modellitöö on vaid harrastus, ta tegelik kutsumus on saada arstiks.

«Minu suurim unistus täitub, kui minust saab arst, sest tahan inimesi aidata,» teatas naine.