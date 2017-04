Maailma popmuusika superstaar esineb Weekend Festival Balticul

Weekend Festival Baltic kinnitas 3.-5. augustini Pärnu rannas toimuva suve suurfestivali esinejate hulka hetke maailma absoluutse tipu popmuusikas - The Chainsmokers. Bänd on Grammy ja American Music Awardsi võitja ning nende videot «Closer» on Youtube keskkonnas vaadatud rohkem kui 1,3 miljardit korda. The Chainsmokersi show on tänavuse suve suurim ja aktuaalseim popshow Eestis.