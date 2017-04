Video! Mitut Eesti presidenti teab väike hiiglane Oliver?

«Väikesed hiiglased» jätkavad täna taas oma vallutusretke - kell 19:35 startivas talendisaates näitavad kolm tiimi kohtunike ja publiku ees oma annet laulu, tantsu ja naljakate paroodiatega.

Koit Toome, Daniel Levi Viinalassi ja Eda-Ines Etti võistkondade kõige väiksemad liikmed üllatavad tänases saates koomiliste ümberkehastumistega, nii saab 6-aastasest Ingmarist maailmakuulus Charlie Chaplin ja 5-aastasest Gretest lokiline Curly Stringsi laulja Eeva Talsi. Uudisega tuleb kohtunike ette ka Oliver, kes möödunud pühapäeval kuulutas Eesti kaunimaks tüdrukuks president Kersti Kaljulaiu. Tänases saates selgub, et vahepealsel ajal on Oliver oma lemmikuga isiklikult kohtunud ja talle omalt poolt ka väikese kingituse teinud.

«Reporter» käis talendisaates kohal ja uuris, kas see on juhus, et kõigest 4-aastane poiss presidenti nii hästi tunneb? Vaata videost, milliseid Eesti presidente oskab Oliver veel nimetada!