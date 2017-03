Video: obsessiiv-kompulsiivne president: miks Trump liigutab laual olevaid esemeid?

Twitterisse pandud videot on jagatud rohkem kui 10 000 korda.

Mitmed Twitteri kasutajad kommenteerisid, et Trumpi on ka varem nähtud asju liigutamas ja pidevalt midagi enda ümbruskonnas korda sättimas, seega tal võib olla obsessiiv-kompusliivne häire.

Donald Trump, asepresident Mike Pence (paremal ja tervishoiuminister Tom Price / Mandel Ngan/AFP/Scanpix

Obsessiiv-kompulsiivse häire ehk sundhäire korral tekivad korduvad obsessioonid ehk sundmõtted ja kompulsioonid ehk sundteod.

Arvatakse, et Trumpil on ka niinimetatud puhtushaigus ehk ta on germofoob, üritades pidevalt ülipuhas olla, keeldudes vahel isegi kätlemast, kuna kardab pisikuid saada. Samuti pidavat ta pesema käsi nii sageli kui võimalik.

USA psühholoog ja kehakeele ekspert Patti Wood analüüsis Trumpi käitumist ja leidis, et presidendil on käitumisrituaalid, mis aitavad tal ärevust vähendada.

Veel olevat Trumpil batofoobia, mis on hirm sügavuse ees ning sellele olevat viidanud ka selle aasta jaanuarikuine käitumine, kui USAs oli külas Briti peaminister Theresa May. Trump haaras May käest kui nad Valge Maja treppidel liikusid, kuna USA president olevat kartnud trepist alla minna.

Trumpi lähikonda kuuluva isiku sõnul ei ole presidendil New Yorgis Trump Toweris batofoobiaga probleemi, kuna ta kasutab seal kuldset lifti, mitte treppe.