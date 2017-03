Video ja fotod! Mis juhtub kui kuulus dirigent astub DJ-puldi taha?

TMW 2017 avakontserdil «Radio Head Rewritten» kuuleb valitud palu nii minimalismi suurkuju Steve Reichi teosest «Radio Rewrite», mis põhineb ansambli Radiohead lugude motiividel, kui nüüdismuusika helilooja ja kitarristi Gene Pritskeri loomingut. Järvi, Pritskeri ja beatboxi maailmameistrist Bellatrix’i triot saadab kontserdil tuntud Eesti muusikute kollektiiv Glasperlenspiel All Stars. Kontserdi kontseptsiooni autor ja produtsent on Kristjan Järvi, visuaalid ja helikujunduse tagab Sunbeam Productions.

Kristjan Järvi, Bellatrix ja Gene Pritsker TMW Viru keskuse linnalaval / Mihkel Maripuu

Kristjan Järvi, Bellatrix ning Gene Pritsker – sedakorda Di. J. NoizePunk’i nime all – kostitavad TMW publikut samal õhtul ka sajaprotsendiliselt elektroonilise kavaga «Rip Up the Stage», mis on osa festivali avapäeva muusikaprogrammist Kultuurikatla kahes saalis.

Noo tantsija TMW Viru keskuse linnalava ees / Mihkel Maripuu

Elu24 käis kolmapäeva lõunal Viru keskuse linnalaval kuulamas, millega on tegemist ja kuidas elektrooniline ja DJ-puldi taga seiseb Kristjan Järvi kõlab. Kõlas väga hästi! Uudselt! Isegi lapsed hakkasid kaasa rokkima ning publiku seast ei puudunud ka väike tantsija. Hoia alt, Sven Lõhmus!

Vaata galeriist ja videost!