Elu24 galerii! TMW kunstiprogramm pakkus vaatajaile alasti naise performance'i, Laurentsiuse näituse ja viiulikontserdi

Seekordne näituseprogramm hõlmas Eesti ja rahvusvaheliste kunstnike projekte, grupinäitusi ja pikalt ettevalmistatud isikunäitusi. Tallinna Teisipäeval sai osaleda näituse avamisel Okapi galeriis, külastada viimast päeva avatud näitust Haus galeriis, tutvuda rahvusvaheliste grupinäitustega EKA galeriis ja Temnikova & Kasela galeriis ning võtta osa Tallinna Teisipäeva lõpetamisest koos muusikalise etteastega Vaal galeriis. Elu24 käis kaamerasilmaga kolmes galeriis.

Haus Galerii(Uus tn 17)

Mall Nukke näitus “KolmeVärviMängud”

Haus galeriis oli Tallinna Teisipäeval viimast päeva avatud Mall Nukke rahvusromantiline näitus “KolmeVärviMängud”. Näitusel olid eksponeeritud teosed aastatest 2014 – 2017. Mall Nukke loomingule on rahvussümboolika ja selle ikoonilisus olnud südamelähedane mitmeid aastaid. Kunstnik vaatab rahvussümboolika abil sügavamalt endasse ja isiklikesse väärtustesse. Üheks Mall Nukke inspiratsiooniallikaks kõnealuse näituse juures on olnud Eesti lipuvärvide tähendused, ta mängib Eestimaa taeva ja järvedega, usu ja ustavusega; kodumaa mulla, rahvuskuue ja sünge minevikuga; püüdega õnne ja valguse poole.

OKAPI Galerii (Niguliste 2)

Niña Yharedi audio-visuaalne performance “Via Baltic”

Okapi galeriis avati teisipäeval Mehhiko päritolu kunstniku Niña Yharedi performatiivset projekti “Via Baltic” tutvustav näitus. Hetkel Vilniuses resideeruv kunstnik võttis oma projektis vaatluse alla 30 aastat tagasi aset leidnud toona suurima kodanikualgatusel põhineva aktsiooni, Balti keti, tõstatades performance’i kaudu küsimusi rahvuse, vabaduse ja piiride kohta. Nii asusid pealtvaatajad ja külalised lillega vanni roninud neiule valget suhkrut peale valama.

Tallinn Music Week 2017, Tallinna Teisipäev, kunstiprogramm / Meisi Volt

EKA galerii (Vabaduse väljak 6/8, sissepääs hoovist)

OGH (Paige Früchtnicht ja Greg Ponchak) näitus “Eristamatuse alad”

“Eristamatuse alad” on USA-st pärit kunstnikeduo OGH pikemaajalise koostööprojekti üks peatükkidest. Kunstnikud tõid näitusesaali objektid, mis kehastavad või on kehastanud kunstnike püüdlusi elada enesele kehtestatud reglemendi kohaselt nii, et igapäevaelu muutub reeglitest eristamatuks. Sellise jäiga elukorralduse taga ei ole masohhistlik ihalus end iga hinna eest piirata, vaid paradoksaalne soov kehtestatud korrast vabaneda.

Temnikova & Kasela Gallery (Lastekodu 1)

Oleg Frolovi kureeritud grupinäitus “Euroopamaa”

“Euroopamaa” on rahvusvaheline grupinäitus, mis koondab erineva generatsiooni kunstnikke Tallinnast, Moskvast, Berliinist ja Viinist. Nende loomingut ühendab huvi ühiskonna ja füüsilise ruumi seoste uurimise vastu ning püüd neid seoseid mõtestada. Näitus esitleb seitsme esmapilgul väga erineva kunstniku loomingu kokkupuutepunkte ning seda, kuidas nende tööd üksteist täiendavad. Näitusel osalevad Ekaterina Borsuk, Oleg Frolov, Leopold Kessler, Klara Liden, Juhan Soomets, Denis Stroev ja Tõnis Vint.

Tallinn Music Week 2017, Tallinna Teisipäev, kunstiprogramm / Meisi Volt

Vaal galerii (Tartu mnt 80d)

Laurentsiuse näitus “Roosa puu”

Tallinn Music Week 2017, Tallinna Teisipäev, kunstiprogramm / Meisi Volt

Tallinna Teisipäeval toimus Vaalas Kristiina ja Lauri Sillaku kontsert "Bach meets Laurentsius"

Galeriideringi lõpetas Vaal galerii, kus saab veel näha Laurentsiuse näitust. Laurentsius on võtnud vastu väljakutse teostada käesoleva näituse jaoks maastikumaale ning väärtustab seda unustusse vajunud žanri oma üleelusuuruste maalide kaudu. Väikekodanlikkus ja dekadents, kitš ja isikupära loovad näituseelamuse, mis liigub elegantselt hea ja halva maitse piiril. Laurentsius on eesti maalikunstnik, kelle looming seob akademismi ja popkunsti. Suurepärane maalitehnika valdamine ja detailselt läbitöötatud pinnad ühinevad tema teostes industriaalse esteetikaga.